Draibhearan gan stad sna h-Eileanan

Tha poilis sna h-Eileanan an Iar a' cur ìmpidh air draibhearan dèanamh cinnteach g' eil na càraichean aca freagarrach airson a bhith air an rathad.

Tha seo a' tighinn agus na poilis a bha ag obair aig Fèis Cheilteach Innse Gall ann an Steòrnabhagh agus Fèis an Eilein Duirche ann am Beinn nam Fadhla air grunn dhaoine a stad co-cheangailte ris an MOT agus àrachas, am measg eile.

Chaidh grunn dhaoine cuideachd a stad 's iad a' draibheadh ro luath.

Chaidh aon neach a ghlacadh a' draibheadh fo bhuaidh na dibhe.

Chaidh stad a chur air mu 120 charbad uile gu lèir le oifigearan poileas fhad sa bha Fèis Cheilteach Innse Gall a' dol eadar an 18mh is an 21mh den Iuchar.

Chaidh 17 draibhear a smachdachadh airson a bhith a' draibheadh ro luath, triùir airson trioblaidean a thaobh àrachas agus ceathrar airson a bhith gun MOT.

Chaidh stad a chur air an aon àireamh a chàraichean aig Fèis an Eilein Duirche, a bha eadar an 27mh is an 28mh den Iuchar.

Fhuairear lorg an sin air còignear a bha a' draibheadh as aonais MOT, triùir a bha gun àrachas, ceathrar air nach robh crios-dìon, aonan a bha as aonais cead draibhidh agus aon neach eile airson a bhith fo bhuaidh na dibhe.

Sàbhailteachd na phrìomhachas

Thuirt an t-Àrd Inspeactair Iain Greumach gun cùm iad orra nan iomairt na rathaidean sna h-Eileanan Siar a dhèanamh cho sàbhailte sa 's urrainn.

''Tha sàbhailteachd air na rathaidean tric ga thogail leis na coimhearsnachdan againn agus tha e na phrìomhachas dhuinn gu h-ionadail.

''Dèan cinnteach, mus tèid thu air an rathad, gu bheil do charbad sàbhailte agus gu bheil àrachas agus MOT agad,'' thuirt e.

Chuir an t-Àrd Inspeactair ìmpidh air daoine air a bheil dragh mu dad sam bith co-cheangailte ris na rathaidean bruidhinn ri Poileas Alba neo Comhairle nan Eilean Siar, neo dh' fhaodadh iad bruidhinn ris a' chomhairle choimhearsnachd ionadail aca, neo ris na comhairlichean ionadail.