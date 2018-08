Gealltanasan bhuidhnean poblach dhan Ghàidhlig

Chaidh sreath de ghealltanasan a-thaobh na Gàidhlig a dhearbhadh gu h-oifigeil aig coinneimh eadar Bòrd na Gàidhlig is Riaghaltas na h-Alba Diardaoin.

Bha Leas-phrìomh Mhinistear na h-Alba, Iain Swinney, air a bheil dleasdanas airson na Gàidhlig sa chathair ann am Peairt.

Am measg nan gealltanasan ris an do chur diofar bhuidhnean poblach nàiseanta, 's e gum bithear a' neartachadh a' churraicealaim airson Foghlam tro mheadhan na Gàidhlig aig ìre na h-àrd-sgoile.