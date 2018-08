Gearran bàna "air crìonadh gu mòr"

Tha an àireamh de ghearran bàna a tha rin lorg air monaidhean taobh sear na Gàidhealtachd air tuiteam gu nas lugha na 1% de na bh' ann anns na 1950an.

Tha seo a rèir rannsachaidh a chaidh a dhèanamh, a' cleachdadh fiosrachaidh a chruinnich an t-eòlaiche, an Dr Àdhamh MacBhatair, a thòisich a' cunntadh nam beathaichean ann an 1943.

Tha gearran bàna rin lorg gu nàdarra anns an Rìoghachd Aonaichte agus 's ann air a' Ghàidhealtachd as trice a chìthear iad.

Image copyright Adam Watson Collection Image caption Tha an Dr Àdhamh MacBhatair air a bhith a' cunntadh nan gearran bàna bho 1943.

Ach a rèir rannsachaidh, tha na h-àireamhan air tuiteam gu mòr.

Tha seo a chionn 's gu bheil tinneas orra, a bhios a' tighinn bho ghartain, a tha gabhaltach do chearcan-fraoiche.

Le seo, bithear gan sealg air oighreachdan gus na h-àireamhan a chumail ìosail.

Tha an Dr Àdhamh MacBhatair air a bhith gan cunntais bhon a bha e 13. Tha e a-nis 88.

A rèir na chlàir esan, thòisich na h-àireamhan a' tuiteam aig ìre na bu luaithe anns na 1990an.

Thuirt Buidheann Mhòinteach na h-Alba gun do chuir an rannsachadh seo ìongnadh mòr orra agus nach eil iad fhèin mothachail dhan leithid.