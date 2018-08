Westminster

Chaidh fireannach a chur an grèim le poilis ann an Lunnainn agus iad an amharas gur e ionnsaigh cheannairc a bh' ann nuair a chaidh càr aige a-steach gu balla tèarainteachd taobh a-muigh taighean na Pàrlamaid ann an Westminster. Thuirt fianaisichean gun do bhuail e an càr ann am buidhinn de dhaoine air baidhseagalan mus deach e tarsainn an rathaid agus a-steach gu làrach Lùchairt Westminster. Chaidh dithis a ghoirteachadh anns an tachartas, agus tha cobhair ga dhèanamh orra anns an ospadal.

Cion-cosnaidh

Chaidh an àireamh dhaoine gun chosnadh an Alba sìos 3,000 sna trì mìosan gu deireadh na h-Ògmhios, gu 115,000 neach. Tha an àireamh airson na Rìoghachd Aonaichte gu lèir sìos cuideachd chun na h-ìre as ìsle ann an còrr is 40 bliadhna. Bha e sìos 65,000 gu 1.6m. Bha an àireamh dhaoine ann an cosnadh suas cuideachd, ged a bha tuarastail dhaoine ag èirigh aig ìre nas lugha na bha e anns a' Chèitean.

Homebase

Dh'fhoillsich a' chompanaidh DIY, Homebase, gu bheil iad a' dol a dhùnadh faisg air 40 de na stòran aca air feadh na Rìoghachd, a' cur timcheall air 1,500 obraichean ann an cunnart. Tha Hilco, a cheannaich Homebase airson £1 anns a' Chèitean, mar thà air 17 bùithdean a dhùnadh.

Am Post Rìoghail

Thuirt am Post Rìoghail gun dèan iad ath-thagradh às dèidh mar a chaidh càin £50m a chur orra airson laghan farpais a bhriseadh. Bha an Riaghladair Ofcom air rannsachadh a dhèanamh orra ri linn gearain bho chompanaidh litrichean eile, Whistle, gun robh am Post Rìoghail a' dèanamh mì-fheum den inbhe aca anns a' mhargaidh.

Rèidio-Eòlaichean

Thug dotair aig àrd-inbhe rabhadh seachad gu bheil an NHS ann an Alba an impis a bhith ann an èiginn ri linn gainnead rèidio-eòlaichean. Tha NHS na Gàidhealtachd air innse gur dòcha gum bi aig euslaintich ri siubhal gu sgìrean eile den dùthaich airson sgrùdaidhean fhaiginn seach nach eil rèidio-eòlaichean gu leòr aca. Thuirt an Dr Grant Bacastair, bho Cholaiste Rìoghail nan Rèidio-Eòlaichean, nach ann air a' Ghàidhealtachd a-mhàin a tha trioblaidean le bhith a' fastadh luchd-obrach.

Creideamh

Tha Alba a' sìor fhàs saoghalta, a rèir rannsachaidh a chaidh a dhèanamh do Chomann Daonnairean na h-Alba. Tha cunntas bheachd a chaidh a dhèanamh dhaibh leis a' chompanaidh Survation a' sealltainn gu bheil an àireamh de dh'Albannaich le creideamh air tuiteam 50% bhon bhliadhna 2000.