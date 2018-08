A-rèir choltais, tha na grunn phrògraman telebhisein anns an do nochd Uibhist bho chionn ghoirid - agus cuirmean mòra-ciuil - a' tàladh barrachd luchd-turais chun na sgìre.

Leis an seo tha planaichean aig cuid an Uibhist tuilleadh leasachaidhean a dhèanamh mu choinneamh an iarrtais a th' ann air goireasan.

Tha an dàrna aithris seo aig Shona NicDhòmhnaill a' toirt sùil air gnothaichean ann an Uibhist agus am Beinn nam Faoghla.