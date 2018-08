ICT a-mach à Cupa Irn-Bru

Image copyright SNS Image caption Calum Mac a' Ghobhainn às dèidh dha an geama a bhuannachadh do Dhùn Phàrlain.

Chaill Caley Thistle an grèim a bh' aca air Cupa Irn-Bru is iad air call 2-1 ri Dùn Phàrlain.

Bha dreach gu math diofraichte air an dà sgioba bho na geamaichean lìge a bh' aca Disathairne.

Rinn Inbhir Nis seachd atharrachaidhean is Dùn Phàrlain ag atharrachadh na sgioba aca air fad.

'S iad an sgioba à Fìobha a chaidh air thoiseach às dèidh 25 mionaidean.

Connspaid

Chaidh Andy Ryan a leagail le Brad MacAoidh is ged a bha ICT a' faireachdainn gun do thachair e taobh a-muigh a' bhocsa, cho-dhùin na h-oifigich gur e breab-peanais a bh' ann. Chuir Kallum Higginbotham am ball dhan lìon.

Bha Inbhir Nis co-ionnan às dèidh uair de thìde, Jordan White leis an tadhal às dèidh do Riccardo Calder obair mhath a dhèanamh air a' chliathaich.

Bha làmh an uachdair aig ICT às dèidh sin, ach 's iad Dùn Phàrlain a fhuair an tadhal a bhuannaich an geama anns na mionaidean mu dheireadh, Ryan a' cruthachadh a' chothroim is Calum Mac a' Ghobhainn ga chur dhan lìon.

Còig mìosan às dèidh dhaibh Cupa Irn-Bru a thogail, tha Inbhir Nis a-mach à farpais na bliadhna sa chiad chuairt.

Bha suidheachadh neo-àbhaisteach aig Ross County. Às dèidh dhaibh tric tadhal air Tynecastle gus cluich an aghaidh Hearts anns a' Phrìomh Lìog anns na bliadhnaichean mu dheireadh, bha iad air ais 'son gheama an aghaidh na sgioba Fo 20 Bliadhna de dh'Aois an Cupa Irn-Bru.

Eòlas

Rinn County sreath de dh'atharrachaidhean ach 's e dà thadhal bho fhear le eòlas gu leòr, Billy MacAoidh, a dh'fhàg iad 2-0 air thoiseach às dèidh leth-uair.

Bha grunn chluicheadairean a tha air cluich mar-thà 'son Hearts ann an sgioba òg na Jambos, is rinn iad cùisean duilich dha County, Aidan Keena a' faighinn tadhail air ais ro leathach slighe.

A dh'aindeoin chothroman aig gach taobh san dàrna leth, chrìochnaich e 2-1 dha County is na Staggies a' dol air adhart dhan dàrna cuairt.

Bidh an taghadh ann Diardaoin.