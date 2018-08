Deasbad Sir John A. Dhòmhnallaich

Image copyright Creative Commons Image caption Tha ìomhaighean-snaighte mar seo de Sir John A. Dòmhnallach rim faicinn air feadh Chanada.

Tha ùpraid a' dol ann an Canada an-dràsta mu 's dòcha an duine as ainmeile a-riamh de shliochd nan Gàidheal Albannach a chaidh na inimriche an sin.

'S e sin Sir John A. Dòmhnallach, a thathas a' faicinn mar an duine a thug an dùthaich còmhla 's a chruthaich Canada.

B' e a' chiad phrìomhaire a bh' air an dùthaich aonaichte.

Tha ìomhaighean-snaighte dheth air feadh na dùthcha.

Ach tha baile Bhictoria ann am British Columbia air an ìomhaigh aige taobh a-muigh talla a' bhaile a thoirt a-nuas.

Carson? Uill airson 's gu bheil cuid ga fhaicinn mar dhuine a bha mì-chneasta ris na tùsanaich a bha an Canada ron duine gheal.

An-uiridh, thadhail Dòmhnall Moireasdan air uaigh John A. ann an Ontario.

Chan eil na ceistean gu dearbha air an socrachadh bhon uairsin.

Ach an e ìomhaighean Sir John A. Dhòmhnallaich a thoirt a-nuas freagairt na ceiste?

'S ann à Canada a tha Iain Mac a' Phearsain.

Fiù 's do Ghàidheal mar e fhèin, a bheil puing aig an fheadhainn a th' airson an h-ìomhaghean-snaighte a spìonadh a-nuas?

Bhruidhinn Dòmhnall ris.