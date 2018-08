Laimrigean Ulbha fon phrosbaig

Image copyright Tiger/Geograph

Tha muinntir Eilein Ulbha, far chladach Mhuile, ag amas air laimrigean an eilein a leasachadh gus dìon a chur air an iasgach san sgìre, a thuilleadh air stuthan togail a thoirt a-steach airson an t-eilean fhèin a leasachadh.

Cheannaich a' choimhearsnachd an t-eilean san Ògmhios, agus tha planaichean aca sia taighean ann a sgeadachadh, rud a bheir dhaibh, tha iad an dòchas, cothrom sluagh an eilein àrdachadh bho shianar gu 20 taobh a-staigh dà bhliadhna.

Tha a' chompanaidh a cheannaich an t-eilean às leth na coimhearsnachd, Companaidh Coille Coimhearsnachd Iar-Thuath Mhuile, cuideachd an dùil eaglais an eilein a dhèanamh freagarrach airson cleachdadh na coimhearsnachd, 's dòcha airson bainnsean a chumail san eilean.

Tha iad cuideachd ag amas air tacan beaga a chur a-mach airson tuathanaich a thàladh ann, agus an t-eilean gu math torrach.

Cidhe Cudromach

Mus gabh dad dheth sin dèanamh ge-tà, feumar na laimrigean air gach taobh a' chaolais a dhèanamh nas fheàrr.

"Tha an laimrig againn an seo an Ulbha, agus cuideachd an cidhe 's an laimrig aig Aiseag Ulbha thall air taobh Muile a' chaolais," thuirt John Addie, bhon chompanaidh choimhearsnachd.

"'S e a' chiad rud suirbheidh fhaighinn orra feuch dè an staid sa bheil iad.

"Tha ceist no dhà timcheall air a' chidhe air taobh Mhuile.

"Tha e gu math gu math cudromach an cidhe sin, chan e a-mhàin do dh'Ulbha, ach do na h-iasgairean a tha ag obair san sgìre.

"Tha sinn a' tomhais gu bheil luach £1.5m de mhaorach a' dol air tìr aig a' chidhe bheag a tha sin aig Aiseag Ulbha.

Iongnadh

"Chuir sin iongnadh mòr ormsa nuair a chuala mi am figear sin, ach tha sinn den bheachd gu bheil e ceart.

"'S e a bu mhiann leinn dha-rìribh a dhèanamh, chan e a-mhàin a ghlèidheadh mar a tha e an-dràsta, ach 's dòcha a leudachadh, a dhèanamh nas fhasa fhaiginn thuige, 's a dhèanamh nas dòigheile do dh'iasgairean a bhith ga chleachdadh. Ag aithneachadh cho cudromach 's a tha na laimrigean do dh'eaconomaidh an àite.

"Air taobh Aiseag Ulbha a' chaolais, sin an aon chidhe ann am Muile gu lèir air am faigh iasgairean cothrom ge b' e dè tha an làn a' dèanamh.

"Ann an àiteachan eile am Muile, tha aig bàtaichean-iasgaich ri farpais ri bàtaichean-aiseig, no an làn, no ge b' i dè.

"Tha e gu math cudromach dhuinn," thuirt e.