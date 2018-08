Genoa

Thàinig lùghdachadh mòr air luach earrainnean na companaidh prìobhaidich a tha a' ruith rathaidean mòra na h-Eadailte. Tha an Riaghaltas air a' chompanaidh Autostrade a choireachadh airson mar a thuit drochaid Morandi ann an Genoa Dimàirt. Bhàsaich co-dhiù 39 duine anns na tubaist, agus tha deichnear eile fhathast a dhìth. Thuirt luchd-teasairginn nach eil cus chothrom ann gun tèid duine eile fhaighinn beò fo sprùilleadh na drochaid.

Radaigeach

Chaidh binn dusan bliadhna sa phrìosan a chur air radaigeach à Dùn Èideann a chaidh a ghlacadh le stuth airson a bhith a' togail bhomaichean. Chaidh fùdar spreadhaidh, fiùsaichean agus botal làn pheilearan luaidhe a lorg ann an dachaigh Pheadar Morgan ann am Meadowbank. Ga chur dhan phrìosan, dh'innis am britheamh, am Morair Boyd, do Mhorgan, a tha 35 agus a tha fada chun na làimhe deise, gun robh e air a bhith na chunnart dhan phoball.

Brexit

Thàinig rabhadh bho Chomann nan Dotairean gun tèid cron eagalach a dhèanamh air an NHS ann an Alba ma dh'fhàgas an Rìoghachd Aonaichte an EU às aonais aonta. Tha am BMA ag ràdh, ma dh'fhàgas sinn gun chòrdadh a ghlèidheas na rianan cùraim a th' againn an-dràsta, nach bi uimhir de chothroman aig euslaintich air cungaidhean-lèighis, gum fulaing dotairean a tha ag obair ann an Alba, agus gun tèid aontaidhean slàinte le dùthchannan eile a chall. Tha cathraiche a' Chomainn, an Dr Peadar Bennie, ag ràdh gu bheil e deatamach gum faigh daoine cothrom bhòtadh air ge b' i dè thèid aontachadh a thaobh Bhrexit.

Kim Jong-nam

Cho-dhùin britheamh ann am Mailèisia gu bheil fianais gu leòr an airson cùis mhuirt a thogail an aghaidh dithis bhoireannach co-cheangailte ri bàs leth-bhràthar Kim Jong-un. Shuath an dithis am puinnsean nearbhach VX ann an aodann Kim Jong-nam aig Port-Adhair Kuala Lumpur an-uiridh. Thuirt an luchd-lagha aca gun tug luchd-brathaidh à Coirea a Tuath car às na boireannaich, 's iad a' toirt a chreids' orra gur e plòigh èibhinn a bh' ann airson prògram telebhisein.

Prìsean Thaighean

Tha prìsean thaighean fhathast ag èirigh ann an Alba. Tha Clàr Amais Phrìsean Thaighean na Rìoghachd Aonaichte a' sealltainn gu bheil a' phrìs chuimiseach airson taighe ann an Alba a-niste a' seasamh aig còrr is £150,000. Sin àrdachadh de dh'fhaisg air 5% air an aon àm an-uiridh.

Danny Cipriani

'S dh'aidich an cluicheadair rugbaidh Sasannach Danny Cipriani ri casaidean ionnsaigh agus a bhith a' strì ri oifigearan poilis nuair a nochd e ann an Cùirt nam Maighstirean-Lagha ann an Jersey an-diugh. Chaidh Cipriani a chur an grèim às dèidh tachartais aig cluba-oidhche ann an St Helier tràth madainn an-dè. Chaidh càin £2,000 a chur air, 's bidh aige ri £250 a phàigheadh ann an airgead-dìolaidh.