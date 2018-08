Tagradh eile ga iarraidh bho Bhaile Eòghain

Image copyright Peter Moore/Geograph

Tha oifigich aig Còmhdhail Alba a' brosnachadh dhaoine a tha taiceil ri plana gus seann stèisean rèile Bhaile Eòghain air taobh sear Rois ath-fhosgladh, beachdachadh air feuchainn uair eile airson maoineachadh fhaighinn dhan phròiseact.

Bha buidheann còmhdhail na Gàidhealtachd 's nan Eilean, HITRANS, còmhla ri Comhairle na Gàidhealtachd air maoineachadh iarraidh airson cuideachadh ann a bhith a' togail £25,000 a tha a dhìth airson sgrùdadh gnothachais a choimiseanadh air a' phlana.

Ach bha am pròiseact am measg an fheadhainn nach d' fhuair taic bho Mhaoin Leasachaidh na Rèile Ionadail.

Nochd comhairlichean mì-thoileachas aig a' bhriseadh-dùil.

Ann am brath a dh'fhoillsich Còmhdhail Alba, thuirt iad gum biodh tuilleadh chothroman ann fhathast maoineachadh iarraidh anns an ath-chuairt, agus dh'iarr iad air pròiseactan nach robh air soirbheachadh fios a chur orra airson beachd fhaighinn air ais mu na tagraidhean aca.