Na Lochan troimhe

Bidh na Lochan an aghaidh Chàrlabhaigh sa chuairt dheireannaich de Chupa Leòdhais.

Rinn na Lochan an gnothach air Nis 3-1 oidhche Chiadain.

Thàinig tadhail nan Loch bho Dhàibhidh Mac a' Mhaolain (2) is Ross Allison.

Fhuair Mìcheal Russel Mac a' Ghobhainn tadhal air ais dha Nis le breab-peanais anns na mionaidean mu dheireadh, ach bha e ro anmoch.

Bha Càrlabhagh mar-thà air a dhol troimhe dhan chuairt dheireannaich le buaidh 4-0 an aghaidh an Rubha oidhche Luain.

Bidh a' chuairt dheireannach ann air an 1mh den t-Sultain.

Rèis

Bha dà gheama ann an Lìog an Eilein Sgitheanaich oidhche Chiadain cuideachd.

Thill Caol Àcainn gu mullach na lìge às dèidh dhaibh soirbheachadh 4-2 aig an taigh an aghaidh Ghleann Eilg.

Tha Juniors Phort Rìgh, Slèite is an Srath is Malaig uile air tòir Chaoil Àcainn fhathast ge-tà, is geamaichean a bharrachd aca ri chluich.

Tha a h-uile coltas ann gum bi deireadh an t-seusain inntinneach dha-rìribh.

Sa gheama eile ann an Lìog an Eilein Sgitheanaich oidhche Chiadain, rinn Port Rìgh a' chùis air GA United 3-2.