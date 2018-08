Cupa MhicAmhlaidh is ceistean gu leòr

Image copyright MJ Richardson / Geograph Image caption Bidh a' chuairt dheireannach Disathairne aig Pàirc Mossfield san Òban.

Cha mhòr 12 mìos às dèidh a' gheama a thug Ceann Loch Seile ceum mòr nas fhaisge air tiotal na Prìomh Lìge, coinnichidh iad fhèin is Caol Bhòid a-rithist Disathairne 'son tè de dhuaisean mòra eile na h-iomain.

'S e 4-0 a bh' ann dha Seile sa Chlachan Aillseach an là sin san t-Sultain 2017. 'S e buille-bhàis a bh' ann dha Caol Bhòid a thaobh na lìge, is cola-deug às a dhèidh thog Ceann Loch Seile an tiotal 'son a' chiad uair.

An turas seo 's e Cupa MhicAmhlaidh an duais, tuath an aghaidh deas san Òban mar as àbhaist san fharpais seo, agus gu dearbh an dà sgioba a thog an cupa ann an 2016 is 2017.

Ach, tha ceist no dhà mun choinneimh a' dol a-steach dhan gheama.

Thòisich Seile 2018 mar a chrìochnaich iad 2017 is iad a' buannachadh a' chiad seachd geamaichean a chluich iad.

Bha cuid ann le dealbh nan intinn air ìmpireachd ùr iomain air a' Chosta an Iar, is aisling gum b' urrainn dha na ceithir duaisean mòra uile a dhol a Cheann Loch Seile am-bliadhna.

Mar a thachair, tha an seann ìmpireachd am Bàideanach air sealltainn gu bheil e ann fhathast.

Ceann Loch Seile 4 Caol Bhòid 0 sa Phrìomh Lìog an t-Sultain an-uiridh.

Rinn Baile Ùr an t-Slèibh a' chùis air Seile an toiseach 2-1 ann an geama lìge sa Chèitean.

'S e an uairsin 2-1 a bh' ann a-rithist dhan Bhaile Ùr sa chuairt dheireannaich de Chupa MhicThàmhais.

Thàinig teachdaireachd làidir bho mhanaidsear a' Bhaile Ùir an là ud aig a' Bhucht. "Tha iad ag ràdh gu bheil Ceann Loch Seile a' tighinn air adhart is gu bheil Baile Ùr an t-Slèibh ullamh", thuirt PJ Mac an Tòisich.

"Cha bhi na balaich a tha seo ullamh a chaoidh", gheall PJ.

Ma bha ceist fhathast ann mun sin, chaidh am Baile Ùr dhan Chlachan Aillseach ann an Cupa na Camanachd is stiall iad Ceann Loch Seile às a chèile, a' dol 4-0 air thoiseach. Cha do rinn ach dà thadhal anmoch bho Sheile ach beagan ghleans a chur air cùisean.

Le Ceann Loch Seile gu follaiseach nan turraman beagan, chaill iad 4-1 an aghaidh Camanachd an Òbain is an cothrom aca air a' Phrìomh Lìog a-nise a-mach às an làmhan fhèn.

Fhuair iad air ais air stèidh air choireigin an t-seachdain seo chaidh le buaidh 7-3 an aghaidh Loch Abair, ach thèid Ceann Loch Seile a Mhossfield Disathairne is fios aca gu bheil cuid gan ceasnachadh.

Tha uallach orra. Far an robh cothrom sa Chèitean air 4 duaisean, ma chailleas iad an seo bidh cunnart ann gun crìochnaich iad an seusan gun dad idir.

Bhuannaich Seile Cupa MhicAmhlaidh 'son a' chiad uair ann an 2016 le buaidh 5-3 an aghaidh Inbhir Aora.

Chan eil e na chuideachadh gu bheil fear a tha cudromach dhaibh, Cè MacRath, air a bhith air a ghoirteachadh.

Chaidh MacRath fo obair-lannsa air a ghluin an t-seachdain seo chaidh is ged a tha dòchas ann, a rèir coltais, gun nochd e a-rithist air an t-seusan seo, tha fios nach bi cothrom aige cluich aig Mossfield.

Tha Caol Bhòid ann an suidheachadh car coltach ri sin.

Chaidh a' phrìomh rionnag acasan aig an aghaidh, Ruairidh Dòmhnallach, a ghoirteachadh an aghaidh Lòbhait san Ògmhìos. Bha an Dòmhnallach a dhìth nuair a chaill sgioba Thaigh na Bruaich grèim air a' Chupa Cheilteach an aghaidh Camanachd an Òbain, is nuair a chaidh iad a-mach à Cupa na Camanachd an aghaidh Cill Mhàillidh.

Tha iad an dòchas gun cluich e 'son co-dhiù pàirt den gheama Disathairne.

Tha mar a chaill Caol Bhòid an dà gheama chupa sin a' fàgail ceist no dhà mun deidhinn cuideachd.

Ged a tha iad air a bhith os cionn chàich aig deas anns na bliadhnaichean mu dheireadh is air Cupa MhicAmhlaidh a thogail trì tursan cuideachd, cha do bhuannaich iad Cupa na Camanachd ach aon turas san linn seo.

'S iomadh cupa a thog Caol Bhòid anns na bliadhnaichean mu dheireadh, ach tha iad ann an cunnart an seusan seo a chrìochnachdh gun dad aca sa phreas.

Ged a bha iad faisg cuideachd air a' Phrìomh Lìog corra uair, tha iad air tuiteam aig an fheansa mu dheireadh, cleas mar a chaill iad 4-0 ri Seile sa gheama mhòr sin bho chionn bliadhna.

Leis an tàlant a tha sa ghinealach seo ann an Taigh na Bruaich, chanadh cuid gun robh còir aca a bhith air barrachd dhuaisean a chàrnadh.

Agus coltach ri Ceann Loch Seile, ma chailleas iad Disathairne bidh iad ann an cunnart an seusan a chrìochnachadh gun duais idir.

'S e 2012 a' bhliadhna mu dheireadh a thachair sin.

Ceistean gu leòr ma thà. Thig freagairtean air choireigin Disathairne.

Cluinnear an geama beò Disathairne air BBC Radio nan Gàidheal, am prògram bho 1:30f. Ron sin, bidh ro-shealladh air Spòrs na Seachdain sa mhadainn bho 9:00m.

Chìthear an geama beò air BBC 2 Scotland cuideachd, am prògam sin a' tòiseachadh aig 1:45f.