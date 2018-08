Oighreachd Sgealasgro air a ceannachd

Image copyright Geograph/Dave Fergusson

Tha oighreachd Sgealasgro ann an Leòdhas, a chaidh air a' mhargaidh an-uiridh, air a cheannachd.

Tha i a-nis ann an làmhan fear-gnìomhachais ann an Sasainn agus tha an luchd-lagha ag ràdh nach bu chòir eagal sam bith a bhith air duine mu na tha a' dol a thachairt leis an fhearann.

Rinn Mick Clark, a tha stèidhichte ann an Cheshire, 's a cheannaich an oighreachd fhortan ann an obair mhèinneach eadar-nàiseanta.

An cois na h-oighreachd ann an Ùig tha còirichean iasgaich agus seilge, loidse le 23 seòmar-cadail agus mu 5,000 acair de thalamh ionaltraidh.

'S ann le Cristin "Cree" MacCoinnich a bha an oighreachd, a chaidh air a' mhargaidh sa Lùnasdal an-uiridh.

Bhathas a' sireadh £2.5m air a son an uairsin.

Bha Mgr Clark san eilean an t-seachdain-sa ach cha robh e airson agallamhan a dhèanamh le na meadhanan.

Thuirt Ridseard Seaman, bhon chompanaidh Goldsmith and Co, a bhios a' stiùireadh na h-oighreachd às leth Mhgr Clark, nach atharraich cùisean air an oighreachd.

"Tha sinn mur tha a' ruith oighreachd coltach rithe ann an Cataibh agus tha sinn eòlach air a bhith a' dèiligeadh ri croitearan agus a' choimhearsnachd," thuirt e.