Coinneamh mun A82 ann an Inbhir Nis

Dh'fhaodadh gun tèid atharrachaidhean a chur an sàs airson an A82 ann an Inbhir Nis a dhèanamh nas sàbhailte.

Tha muinntir na sgìre air a bhith a' gearain fad ùine mhòr mu cho cunnartach 's a tha e do chloinn agus daoine eile faighinn tarsaing Sràid Tom na h-Iubhraich agus Rathad Ghleann Urchadain.

Thèid coinneamh cho-chomhairleachaidh a chumail air an 30mh den Lùnasdal far an tèid na planaichean a dheasbad.

Am measg na tha san amharc tha àiteachan ùra far am faigh luchd-coiseachd a dhol tarsaing an rathaid.

Thuirt Eddie Ross bho BEAR Scotland, a tha an urra ri prìomh rathaidean na sgìre, gun tèid leasachaidhean a dhèanamh a nì eadar-dhealachadh mòr do mhuinntir Inbhir Nis.