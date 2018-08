Luchd-obrach chiad chobhair san Eilean Sgitheanach

Image copyright Thinkstock Image caption Bidh luchd first responder a' dèanamh cobhair air daoine mus tig carbad-eiridinn

Cumaidh Seirbheis nan Carbadan-eiridinn seiseanan-fiosrachaidh anns an Eilean Sgitheanach agus ann an Ratharsaigh an ath-sheachdainn 's iad a' sireadh luchd-cuideachaidh First Responder.

Bidh an fheadhainn seo a' dèanamh cobhair air daoine ann an èiginn mus nochd carbad-eiridinn.

Feumaidh daoine aig a bheil ùidh anns an obair a bha co-dhiù 18 bliadhna de dh'aois, fut agus le sgilean math conaltraidh.

Feumaidh iad cuideachd a bhith stòlda ma thig orra dèiligeadh ri suidheachaidhean èiginneach.

Bidh seisean ann an Talla Coimhearsnachd Ratharsaigh Diardaoin, an 23mh là den Lùnasdal, eadar 12:30f agus 15:00f.

Bidh seisean eile ann feasgar anns an t-Seòmar Là ann an Ospadal an Ath-Leathainn eadar 19:00f agus 21:00f.