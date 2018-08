Trioblaidean dibhe air a' Ghàidhealtachd

Tha NHS na Gàidhealtachd air dragh a thogail mun àireamh bhùithtean san sgìre aig a bheil cead deoch-làidir a reic.

Ann an aithisg, a thèid mu choinneamh comhairlichean air a' Ghàidhealtachd an t-seachdain seo, tha am Bòrd Slàinte ag ràdh gu bheil còrr air 90% dhen t-sluagh air a' Ghàidhealtachd nas lugha na còig mionaidean sa chàr bho bhùth le cead airson dibhe.

Tha iad cuideachd ag ràdh gu bheil an ìre de dhaoine ann an Gallaibh agus Inbhir Nis a tha a' dol dhan ospadal ri linn na dibhe nas àirde nan àbhaist.

Tha an aithisg ag aithneachadh gu bheil àite sònraichte aig deoch-làidir ann an cultur na Gàidhealtachd agus gu bheil e a' cur gu mòr ris an eaconamaidh ionadail.

Ach, thuirt NHS na Gàidhealtachd gu bheil fìor dhragh orra mun ìre de chron a tha ga dhèanamh san sgìre ri linn.

Thathas a tomhas gu bheil 34.5% de dh' fhireannaich, agus 16.7% de bhoireannaich, ag òl barrachd na an ìre tha ga mholadh, sin 14.7 aonad de dheoch-làidir san t-seachdain.

Thèid a' chùis a dheasbad aig coinneimh Bhòrd Ceadachd na Gàidhealtachd an t-seachdain seo.