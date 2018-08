Ceist mu aonta an MV Loch Seaforth

Thog eòlaiche air seirbheisean aiseig ceist mu dè cho iomchaidh 's a tha an t-aonta fo a bheil CalMac a' gabhail a' bhàta an MV Loch Seaforth air màl bho bhanca Lloyds.

Mus tig an t-aonta gu ceann ann an 2022, bidh am bàta, agus na leasachaidhean puirt a dh'fheumadh e, air £67m a chosg dhan sporran phoblach.

Bidh am bàta fhathast leis a' bhanca an uairsin.

Thuirt Roy Pedersen, a th' air buidheann eòlaichean nan aiseagan aig Riaghaltas na h-Alba, gur e droch bhargan a bha sin, agus gun robh dà bhàta nas lugha air a bhith na b' iomchaidh.

Thuirt CMAL, aig a bheil am bàta air màl, nach urrainn dhaibh bruidhinn mun aonta le Lloyds air adhbharan coimearsalta.