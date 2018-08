Balach às Inbhir Nis ga bhreith ann an heileacoptair

Image copyright Royal Cornwall Hospitals NHS Trust

Rugadh leanabh do chupal às Inbhir Nis ann an heileacoptair leathach slighe chun an ospadail os cionn a' Chùirn.

Bha an cupal a' tadhal air Eileanan Scilly nuair a thàinig orra na seirbheisean èiginneach a ghairm.

Tha bean-glùine stèidhichte ann an Scilly, ach cha robh i ag obair nuair a bha feum aig a' chupal oirre.

Rugadh balach beag, air a bheil Torran, 1,400tr (426m) os cionn baile Penzance, agus tha e a' dèanamh gu math, a rèir nam Maor-Cladaich.

Image copyright Royal Cornwall Hospitals NHS Trust Image caption Cho-dhùin Torran nochdadh anns an adhair, os cionn Penzance, mu 9:00f.

Thog heileacoptair Mhaor-Cladaich Newquay bean-glùine, Linda Benson, mus do rinn iad air na h-eileanan mu 7:00f Disathairne.

Thog e an uair sin Alicia agus Sandy Dòmhnallach aig Port-Adhair St Mary's, gan toirt a dh'Ospadal Rìoghail a' Chùirn ann an Truro.

Ach cho-dhùin an leanabh nochdadh san adhair, goirid ro 9:00f, le cuideachadh na mnà-glùine agus sgioba an heileacoptair, air chuideam 7LB 8un (3.4cg)