Tha sgeama a tha a' cleachdadh cumhachd an làin ann an Arcaibh air barrachd dealain a chruthachadh sa chiad bhliadhna aige na tha roinn cumhachd mara na h-Alba air fad gu ruige seo.

Chaidh an Scotrenewables SR2000 a chur an sàs sa mhuir far chosta Arcaibh ann an 2017.

Tha Annabel NicIllinnein ag aithris.