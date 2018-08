Bann leathann fìor luath an Achadh na Sìne

Gheibh daoine ann an Achadh na Sìne 's cuid de bhailtean eile air taobh siar Rois am bann leathann as luaithe san rìoghachd nan dachaighean.

Tha sin ri linn compàirteachas eadar muinntir na coimhearsnachd, Iomairt nan Gàidhealtachd 's nan Eilean agus a' bhuidheann Openreach.

Tha an t-eadar-lìon anns a' phìos seo dhan Ghàidhealtachd air a bhith cianail slaodach gu ruige seo...ach abair a-nis gun tig piseach air.

Tha Annabel Nicllinnein ag aithris.