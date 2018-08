Dùil gum bi Comhairle na Gàidhealtachd £5m thar bhuidseit

Tha Comhairle na Gàidhealtachd dualtach a bhith còrr air £5m thairis air a' bhuidseat aca aig deireadh na bliadhna ionmhais seo, a-rèir fiosrachaidh a thèid air beulaibh chomhairlichean.

Tha sin air dragh a thogail le cuid gum bi obraichean ann an cunnart.

Ach thuirt ceannard buidseit an ùghdarrais, Alasdair MacFhionghain, nach biodh duine a' call an dreuchdan aig an ìre-sa agus gheall e nach biodh iad a' gearradh sheirbheisean.

A-rèir Mhgr MacFhionghain, tha duilgheadasan air a bhith ann le buidseatan airson obair shòisealta, agus thuirt e gun robh aca ri coimhead ri airgead a shàbhaladh, agus an tuilleadh airgid thoirt a-steach.