Mì-thoileachas mu phàirceadh san Òban

Tha mòran anns an Òban mì-thoilichte leis an t-siostam pàircidh a stèidhich ùghdarras ionadail na sgìre am bliadhna, a-rèir rannsachaidh a rinn comhairliche sa bhaile.

Chan eil a-nis pàirc chàraichean an asgaidh anns an Òban, agus tha an ùine a ghabhas pàirceadh ann an àiteachan air mì-chinnt adhbhrachadh, a-rèir an rannsachaidh.

Tha dùil ri coinneamh shonraichte mun chùis a-nis.

Thuirt an Comh. Julie NicCoinnich, tha na diofar phrìsean agus uairean ceadaichte air daoine a chur troimh chèile.

"Chan eil fios aig daoine mun t-siostam phrìsean, chan eil fios càite am bu chòir dhaibh pàireadh, chan eil fios aca dè cho fad' 's a urrainn dhaibh pàirceadh ann an grunn àiteachan air feadh a' bhaile.", thuirt i.

Draghan

Chan eil àiteachan pàiridh an asgaidh rim faighinn agus tha cuid anns a' choimhearsnachd air draghan a thogail gu bheil daoine a tha a' tighinn a dh'obair anns an Òban a' fàgail an càraichean air sràidean far a bheil daoine a' fuireach agus a' toirt buaidh air a' phàirceadh acasan.

Tha an comhairliche Ruairidh MacCuthais, a tha an urra ri rathaidean is goireasan aig Comhairle Earra-Ghàidheal is Bhòid ag ràdh gu bheil e an dùil àrd-choinneamh a chumail mun chùis as t-Earrach.

"B' fheudar dhuinn rudeigin a dhèanamh mun phàirceadh anns an Òban."

"Tha fios againn gur e an t-Òban fear de na bailtean as trainge ann an Earra-Ghàidheal is Bòd."

"Tha pàirceadh na thrioblaid agus tha rùm son pàirceadh na thrioblaid.

"Mar sin, bheir sinn sùil air a sin a-rithist feuch an urrainn dhuinn na chaidh ceàrr a chàradh, agus a' leantainn oirnn leis na tha sinn a' dèanamh ceart", thuirt e.