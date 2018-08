Ceist mun airgead ùr 'son càradh aiseagan

Image caption Bha Chal Mac troimh chèile na bu thràithe air a' bhliadhna an dèidh dhan Chlansman briseadh.

Tha Comhairle nan Eilean Siar a' togail cheist mun airgead a dh'fhoillsich Riaghaltas na h-Alba 'son bàtaichean-aiseig a chàradh agus airson an tilleadh gu seirbheis nas luaithe ma 's e agus gum bris iad sìos.

Thuirt Cathraiche Comataidh Còmhdhail na Comhairle, Ùisdean Robasdan, nach tèid an t-suim seo, £3.5m, ro fhada leis na tha aig Caledonian Mac a' Bhriuthainn de sheann bhàtaichean.

Tha e ag ràdh cuideachd nach iad na seann bhàtaichean a rinn trioblaid sna beagan sheachdainnean mu dheireadh.

Dh'innis an Riaghaltas Diluain gun tèid an t-airgead a chosg air a' gheamhradh-sa air a bhith ag ùrachadh seann uidheamachd air na bàtaichean agus air a bhith a' lorg pàirtean de dh'uidheamachd nach eil air a' mhargaidh tuilleadh ri linn cho aosta 's a tha iad.

Seasmhach

Thuirt Rùnaire na Còmhdhail, a' Bhun-structair agus Comasan-ceangail, Mìcheal MacMhathain, gum biodh an t-seirbheis nas seasmhaiche ri linn.

"Thèid an t-airgead a chosg air na soithichean as motha a tha a' cur feum air ùrachadh ann an oidhirp stad a chur orra bho a bhith a' briseadh agus ann an oidhirp dàil a sheachnadh," thuirt e.

Chuir Mgr Robasdan fàilte air an airgead ùr agus thuirt e gu robh e toilichte gu robh adhartas ga dhèanamh.

Ach, thog e ceist mu dè cho fada 's a bhios airgead sa phoit le cho tric sa tha trioblaidean ann le bàtaichean.

"Nuair a smaoinicheas tu air na th'ann de shoithichean aig CalMac uile gu lèir, cha tèid an uiread seo airgid cho fada ri sin.

"Mar a tha fios aig a h-uile duine bha trioblaidean uabhasach againn air a' bhliadhna a chaidh seachad le soithichean a' briseadh sìos.

"Chan e mhàin nach fhaigheadh iad pìosan air a son ach gum feumadh iad pìosan a dhèanamh às ùr air a son agus grunn dhiubh sin 's ann às an Roinn Eòrpa a bha iad a' tighinn," thuirt Mgr Robasdan.

Thuirt Mgr Robasdan gu bheil trioblaidean le cuid de na bàtaichean-aiseig ùr a' briseadh sìos cuideachd.

Bàtaichean ùra

Dh'iarradh Mgr Robasdan gun deadh barrachd shoithichean a thogail.

Chualar na bu thràithe air a' mhìos gum bi dàil air dà bhàta ùr.

Ged a chaidh am bàta a thèid air an t-slighe eadar Arainn agus Àrd Rosain a chur air bhog an-uiridh tha trioblaidean teicnigeach a' ciallachadh nach bi i ann an seirbheis gu as t-fhoghar an ath-bhliadhna aig a' char as tràithe.

Dh'innis Innleadairachd Mara Fheargasdain, a' chompanaidh a tha togail an dà bhàta ann an Glaschu, gum bi dàil air an t-soitheach a bhios air seirbheis an Tairbeirt, Loch nam Madadh agus Ùig gu as t-fhoghar 2020.