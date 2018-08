Cosgaisean a bharrachd an lùib aiseagan ùra

Image caption Chaidh dearbhadh bho chionn beagan sheachdainnean gu bheil dàil eile air tighinn air na h-aiseagan ùra

Tha am fear leis a bheil gàrradh-togail MhicFheargais ann am Port Ghlaschu, far a bheil dà bhàt'-aiseag ùr dha CalMac gan togail, ag ràdh gum bu chòir barrachd obair-ullachaidh a bhith air a dèanamh mus deach an cùmhnant a-mach gu tairgse.

Thuirt Jim MacColla gun tèid crìoch a chur air na bàtaichean cho luath 's a ghabhas, ged a chaidh dearbhadh roimhe nach bi a' chiad tè deiseil gu 2019, agus gur ann ann an 2020 a tha dùil ris an dàrna aiseag a fhrithealas air an t-slighe eadar Ùig an Eilein Sgitheanaich, an Tairbeart agus Loch nam Madadh.

Thuirt e, leis nach deach aiseagan dhen t-seòrsa seo a thogail anns an Rìoghachd Aonaichte roimhe, gun robh aca ri atharrachaidhean a dhèanamh tron phròiseact, agus gu bheil na cosgaisean air èirigh.

Bidh iad-san a' feuchainn ri na cosgaisean a bharrachd a thàinig orra fhaighinn air ais thuirt e.