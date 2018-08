Airgead 'son iomain òigridh

Chaidh taic-airgid £8000 fhoillseachadh airson cleachdadh na Gàidhlig ann an iomain na h-òigridh a leasachadh.

Tha an t-airgead a' tighinn bho Bhòrd na Gàidhlig is e a' dol dhan bhuidhinn Iomain Cholmcille, a tha air a bhith grunn bhliadhnaichean a' brosnachadh na Gàidhlig ann an iomain.

Mar phàirt dheth seo, bidh Cupa Iomain na h-Òigridh ann an Inbhir Nis am-bliadhna.

Bidh an fharpais, a tha fosgailte do sgoiltean is ionadan Gàidhlig air feadh na h-Alba, aig Pàirc a' Bhucht Dihaoine an 28mh den t-Sultain.

"Ruith sinn Cupa Iomain na h-Òigridh mar phileat bho chionn dà bhliadhna agus shoirbhich cho math leis gun robh sinn airson leudachadh a dhèanamh a thaobh na bha sinn a' dèanamh leis an òigridh", thuirt co-ordanaiche Iomain Cholmcille ann an Alba, Eòghan Stiùbhart.

Cothroman

"Mar sin thèid an taic-airgid a chur gu feum gu h-èifeachdach airson cothroman trèanaidh agus cluiche anns a' Ghàidhlig a chruthachadh is a leasachadh.

"Tha sinn an dùil sreath de thachartasan Gàidhlig a ruith le coidsichean agus rèitirean Gàidhlig do chloinn aig a h-uile aois", thuirt e.

Bidh Iomain na h-Òigridh cuideachd ag obair le Comann na Gàidhlig airson buidheann iomain Ghàidhlig a chur air dòigh anns na Hearadh, am measg phròiseactan eile

Chaidh am pròiseact a chur air dòigh aig Bun-sgoil Ghàidhlig Phòrt Rìgh Dimàirt far an d' fhuair an sgoil Ghàidhlig as ùire ann an Alba lèintean ùra Gàidhlig airson sgioba iomain na sgoile.

Dh'innis Eòghan gun tàinig an t-airgead airson na lèintean bho stòras eile a bha Iomain Cholmcille thar nam bliadhnaichean mu dheireadh.

"On a bha D.R. MacDhòmhnaill nach maireann an sàs ann am foghlam Gàidhlig anns an Eilean Sgitheanach, tha an ceangal eadar slàinte na Gàidhlig agus slàinte na camanachd san Eilean air a bhith gu math làidir agus tha sinn airson gun lean sin mar eisimpleir do shaoghal na Gàidhlig air fad sna bliadhnaichean a tha romhainn", thuirt e.