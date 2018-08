Cuairt-rannsachaidh mu RET

Tha buidheann de luchd-poileataigs às an Danmhairg a' tadhal air Muile 's iad a' rannsachadh buaidh RET.

Chaidh sgeama den aon sheòrsa a chur air dòigh anns an Danmhairg bho chionn dà bhliadhna ach, ao-coltach ri Alba, chan eil an lasachadh prìse ri fhaighinn as t-Samhradh.

Thuirt Magnus Heunicke, a bha na Mhinistear airson Còmhdhail, ged a chunnaic iad am feum a tha RET air a dhèanamh do mhuinntir Mhuile, gu bheil iad mothachail cuideachd air a' bhuaidh a th' aig barrachd luchd-turais air na rathaidean 's air goireasan eile.

Thuirt am BP Danmhairgeach Mette Dencker gu bheil iad air ionnsachadh bho mar a dh'obraich RET ann an Alba, ach nach eil iad a' faicinn gu bheil feum air as t-Samhradh nuair a bhios uiread de luchd-turais a' tadhal air na h-eileanan co-dhiù.