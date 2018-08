"Cultar ùr" aig Stòras Uibhist

Thuirt cathraiche ùr Stòras Uibhist gu bheil "cultar ùr" gu bhith aig a' bhuidhinn bho seo a-mach.

Tha connspaid air a bhith a' cuairteachadh an uachdarain choimhearsnachd anns na mìosan a chaidh seachad.

Chaidh triùir stiùirichean a thaghadh às ùr as t-Samhradh, le Màiri Schmoller air a h-ainmeachadh mar chathraiche, is Ruairidh MacIlleBhrath mar iar-chathraiche.

Tha iad le chèile ag ràdh gur e linn ùr a bhios ann aig a' bhuidhinn.

"Tha sinn cinnteach gun cuir sinn cultar ùr san àite o chionn 's tha sinn a' dol a bhith fosgailte agus tha sinn a' dol a bhruidhinn ri daoine", thuirt Màiri Schmoller.

Cothrom

"Tha fios 'am gu bheil daoine ag ràdh 'cha chuala sinn sian bhuapa fhathast', ach tha sinne a' faighinn a-mach an-dràsta dè dh'fheumas sinn a dhèanamh agus chan eil feum sam bith a dhol a-mach agus bruidhinn mu dheidhinn rud nach eil sinn cinnteach mu dheidhinn.

"Nuair a bhios sinn cinnteach, thig sinn a-mach is bidh coinneamh phoblach fhosgailte againn airson daoine", thuirt i.

Tha a h-uile coltas ann nach bi plana airson taigh-staile ann an Loch Baghasdail am measg nam planaichean, is Stòras air sin a chur an dàrna taobh aig an ìre seo.

Thuirt Ruairidh MacIlleBhrath gu bheil ceist ann mu chuid den uidheamachd a bha gu bhith an lùib an leasachaidh, agus mu chosgais na pròiseict.

Dh'innis e gun toir Stòras sùil air a h-uile pròiseict a th' ann gus dèanamh cinnteach gu bheil buannachd ann dhan choimhearsnachd.

Gluasad air adhart

Thuirt Mgr MacIlleBhrath cuideachd, a dh'aindeoin gach connspaid a th' air a bhith ann, gu bheil Stòras Uibhist a-nise deiseil airson gluasad air adhart.

Gheall e gum bi a' choimhearsnachd air fad air an riochdachadh.

"Cha bhi a h-uile duine ag aontachadh ris a h-uile sian, ach nach ann mar sin a tha còir aige a bhith?" thuirt Mgr MacIlleBhrath.

"Ach aig deireadh an là, tha sinn a' tighinn còmhla.

"Ged is e mise 's dòcha a bu choireach aig toiseach gnothach, tha mi airson is gun gluais seo air adhart agus a h-uile sian a tha mi a' faicinn, 's e gluasad air adhart a nì sinn", thuirt e.