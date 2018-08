Ailig Salmond

Tha Ailig Salmond air a dhol thairis air a thargaid de £50,000 a thogail airson an tagradh laghail aige an aghaidh Riaghaltas na h-Alba. Dh'innis e an-raoir gun robh e a' fàgail a' phàrtaidh fhad 's a bha e a' cur an aghaidh chasaidean de mhì-ghiùlain feiseil. Chàin pàrtaidhean dùbhlannach Mgr Salmond airson a bhith a' cur air dòigh iomairt phoblaich airson airgead a thrusadh airson cuideachadh leis na cosgaisean laghail aige.

Stòras Uibhist

Dhearbh Stòras Uibhist gu bheil iad air na planaichean airson taigh-staile a thogail a leigeil seachad, an-dràsta. Dh'fhoillsich a' bhuidheann planaichean airson taigh-staile sa Chèitean, ach chaidh bòrd ùr a thaghadh bhon uair sin le buill eadar-dhealaichte sna prìomh dhreuchdan. Thuirt an iar-chathraiche, Ruairidh MacIlleBhrath, nach robh am bòrd cinnteach gun obraicheadh am pròiseact ri linn na h-uidheamachd a dh'fheumadh a dhol ann. Thuirt e cuideachd gun cuireadh e tòrr uallaich air ionmhas na buidhne. Tha Stòras Uibhist cuideachd a' lorg àrd-oifigeir agus manaidsear fearainn ùr, an dèidh dhan dithis a bha sna dreuchdan fàgail sna beagan sheachdainnean mu dheireadh.

Wonga

Dh'innis a' chompanaidh iasadan Wonga nach eil iad a' gabhail tagraidhean ùra bho dhaoine a tha ag iarraidh airgid bhuapa. Tha duilgheadasan air a bhith aig a' chompanidh fad mhìosan. Thuirt iad ann am brath naidheachd gu bheil iad a' beachdachadh air na roghainnean a bha mun coinneimh, agus gum biodh seirbheis aca fhathast airson daoine le iasad orra.

nPower agus SSE

Tha e a' coimhead coltach gun tèid dhà de na sia prìomh chompanaidhean cumhachd, nPower agus SSE, còmhla, às dèidh dhan riaghladair a ràdh nach robh ceistean ann a thaobh farpais. Thuirt Ùghdarras na Farpais agus nam Margaidhean nach robh farpais dhlùth eadar an dà chompanaidh a thaobh phrìsean an taraif choitchinn chaochlaidich. Thèid co-dhùnadh deireannach a dhèanamh anns an Damhair.

Càraichean

Thuit an àireamh chàraichean a chaidh a thogail ann am factaraidhean Breatannach 11% air a' mhìos a chaidh seachad an taca ri bliadhna air ais. Dh'fhàg 121,000 carbad factaraidhean na dùthcha. Thuirt Comann an Luchd-Togail agus Malairt Chàraichean gun robh coltas ann gum biodh an roinn aig an ìre a bhiodh dùil am-bliadhna.

Panasonic

Dhearbh a' chompanaidh Iapanach Panasonic gu bheil iad an dùil na prìomh oifisean Eòrpach aca, a tha clàraichte ann am Breatainn a ghluasad dhan Òlaind nas fhaide air a' bhliadhna. A rèir aithrisean dh'fhaodadh eadar deichnear agus 20 duine a-mach à 30 neach-obrach a bhith air an gluasad ri linn.