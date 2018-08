Òran Mòr Blas

Image caption 'S ann am Pàice Chruinneachaidh a' Chinn a Tuath a bhios 'Òran Mòr'.

Tha an t-ullachadh mu dheireadh ga dhèanamh is Fèis Blas a' teannadh oirnn uair eile.

Tillidh an Fhèis eadar an 7mh is 16mh den t-Sultain.

Mar as àbhaist, bidh measgachadh de luchd-ciùil tàlantach a' nochdadh ann an tallaichean air feadh na Gàidhealtachd is nan Eilean.

Is am-bliadhna, tha rudeigin caran diofraichte aig Blas.

'S e sin 'Òran Mòr', an tachartas as motha a bha a-riamh aig Fèisean nan Gàidheal.

Mar phàirt de Bhliadhna na h-Òigridh, bidh cruinneachadh de cha mhòr mìle luchd-ciùil is seinneadaran a' tighinn còmhla fo stiùir Dhòmhnaill Sheathaich.

'S ann am Pàirc Chruinnichidh a' Chinn a Tuath ann an Inbhir Nis a bhios e Disathairne an 15mh den t-Sultain.

Bidh na ceudan de dh'òigridh bho air feadh na Gàidhealtachd a' nochdadh còmhla ri leithid Skipinish, Breabach, Trail West, Brìghde Chaimbeul, Mischa Nic a' Phearsain is eile.

Cuideachadh

"'S iad na còmhlain a thagh an òigridh iad fhèin leis gur e Bliadhna na h-Òigridh a th' ann, is tha iad air a bhith gu mòr an sàs ann a bhith a' cur chùisean air dòigh", mhìnich ceannard Fèisean nan Gàidheal, Art MacCarmaig.

Ach chan ann a-mhàin dhan òigridh a bhios a' cluich a tha cothrom ann.

Tha feum aig Fèisean nan Gàidheal cuideachd air taic agus daoine òga a tha deònach cuideachadh gu saor-thoileach.

"Tha cothroman ann is bhiodh e gu sònraichte feumail do dhaoine òga a th' air cùrsaichean mheadhanan no cùrsaichean far a bheil iad a' dol an sàs ann an gnìomhachas a' chiùil, is cothrom ann beagan eòlais fhaighinn air mar a tha tachartasan den t-seòrsa seo a' ruith", thuirt Art.

"Tha sgioba loma-làn againn de dhaoine proifeiseanta a bhios a' ruith chùisean, ach 's e dìreach gu bheil sinn ag iarraidh an rud fhosgladh a-mach gu duine sam bith òg a tha ag iarraidh eòlas air an t-seòrsa obrach a tha seo.

"Bidh iad ag obair cuide ris an sgioba a bhios a' dèanamh fuaim agus solais agus a' coimhead às dèidh luchd-ciùil agus bhiodh e buannachdail nam biodh Gàidhlig aca", thuirt e.

Bu chòir duine sam bith le ùidh sa chùis fios a chur air Fèisean nan Gàidheal.