Moladh air iomairt Loch Nis

Chaidh moladh a dhèanamh air iomairt gus luchd-turais a thàladh gu sgìre Loch Nis.

Chuala comhairlichean gu bheil iomairt BID VisitInvernessLochNess air soirbheachadh gu math.

Chaidh an iomairt a stèidheachadh ann an 2014.

Rinn Pròbhost Inbhir Nis, Eilidh NicIlleMhìcheil, moladh air an iomairt gu sònraichte airson cho farsaing 's a tha e.

"Tha cliù eadar-nàiseanta aig Loch Nis air sgàth an uilebheist is gu follaiseach tha Niseag a' tarraing dhaoine bho fhad 's farsaing", thuirt i.

Farsaing

"Tha an iomairt seo air a bhith ag obair ge-tà gus sealltainn dha daoine gu bheil barrachd a' dol san sgìre na dìreach Niseag, mar am biadh is deòch air leth a th' againn", thuirt i.

Chuala comhairlichean cuideachd gu bheil an iomairt a' feuchainn ri seusan na turasachd a leudachadh tron bhliadhna, is gu bheil margaideachd air a bhith a' dol ann an grunn dùthchannan.

Chaidh crìoch a chur cuideachd air an t-samhradh air Slighe Cheann a Deas Loch Nis, a' fàgail gun gabh ceangal a dhèanamh le Slighe a' Ghlinne Mhòir is cothrom ann coiseachd timcheall air an loch gu lèir.

Tha an iomairt ag ràdh gun cuir seo gu mòr ri turasachd air a' bhlàr a-muigh san sgìre.