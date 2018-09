Dìon air pròiseas an Loch Seaforth

Thuirt Ministear nan Eilean, Pòl Wheelhouse, nach dèan Riaghaltas na h-Alba rannsachadh air aonta ionmhais an MV Loch Seaforth.

Tha CMAL a' gabhail a' bhàta air mhàl bho Bhanca Lloyds.

Thàinig e am bàrr air a' mhìos seo chaidh gum bi am bàta, agus na leasachaidhean puirt a dh'fheumadh e, air £67m a chosg dhan sporan phoblach mus tig an t-aonta a th' ann gu ceann ann an 2022.

Bidh am bàta fhathast leis a' bhanca an uairsin.

Bha an t-eòlaiche aiseig, Roy Pederson, am measg na thog dragh mun chùis.

Thog am BPA Làbarach airson na Gàidhealtachd is nan Eilean, Rhoda Ghrannd, an gnothach aig Holyrood Diardaoin.

Pròiseas

Dh'fhaighnich i a bheil an Riaghaltas a-nise a' dol a dhèanamh rannsachaidh air a' ghnothach.

Thuirt Pòl Wheelhouse nach eil.

Thuirt am ministear gun deach am pròiseas a dhèanamh fo riaghailtean an Aonaidh Eòrpaich is gun robh an tairgse eaconomach as fheàrr aig Banca Lloyds.

Dh'innis e gun do rinn Buidheann Sgrùdaidh na h-Alba rannsachadh mar-thà is nach do nochd ceist idir.

Thuirt e mar sin nach eil dad a dhùil aig Riaghaltas na h-Alba rannsachadh a bharrachd a dhèanamh.

Thuirt Rhoda Ghrannd gun robh freagairt Mghr Wheelhouse na briseadh-dùil.