Buaidh Bhrexit air a' Ghàidhlig

Dh'fhaodadh Brexit buaidh a thoirt air a' Ghàidhlig ma thèid na coimhearsnachdan far a bheil i ga bruidhinn a lagachadh le gearraidhean.

Sin beachd a nochd aig coinneimh aig Oilthigh Dhùn Èideann.

Thuirt an t-Oll Rob Dunbar nach eil riaghailtean an Aonaidh Eòrpaich a' bualadh gu dìreach air a' chànan gu ìre mhòr sam bith, ach gu bheil an EU a' cur taic eaconamach ri sgìrean Gàidhealach, le subsadaidhean àiteachais is eile.

Seo am fear-naidheachd poileataigeach againn Darren Linc.