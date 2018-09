Trèana bathair far na loidhne-rèile air a' Ghàidhealtachd

Image copyright Google Image caption Thug an tubaist buaidh air trèanaichean eadar Inbhir Nis agus An Aghaidh Mhòr

Thàinig trèana bathair far na loidhne-rèile faisg air Cùl Lodair, air taobh a-muigh Inbhir Nis.

Thachair an tubaist mu 13:40 Diciadain nuair a bhual an trèana ann am meanglan, geugan agus spruilleach a bh' air an loidhne, 's gaoth làidir ann.

Chaill an trèana dà chuibhle.

Thug na thachair buaidh air an t-seirbheis rèile eadar Inbhir Nis agus an Aghaidh Mhòr.

'Uidheamachd shònraichte'

Thuirt Network Raill Alba gum feuch luchd-einnseanairidh ris an trèana a chur air ais air an loidhne.

Dh'innis fear-labhairt bhon a' bhuidhinn gun tèid uidheamachd shònraichte a chleachdadh gus seo a dhèanamh.

Thuirt Scotrail gu bheil busaichean a' ruith an àite nan trèanaichean san eadar-ama.

Dh'iarr iad air daoine a dhol taobh Obar Dheathain mas urrainn dhaibh idir.

Thuirt e gu bheil na trèanaichean eadar An Aghaidh Mhòr agus Peairt a' ruith mar bu chòir.