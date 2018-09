Brexit

Tha ceannardan an Aonaidh Eòrpaich a' coinneachadh airson an dàrna là ann an Salzburg san Ostair, 's iad a' deasbad Bhrexit. Thuirt Theresa May ris na ceannardan eile an-raoir gum feum iad oidhirp mhòr a dhèanamh air aonta an taobh a-staigh dà mhìos. Thuirt Taoiseach na h-Èireann, Leo Varadkar, anns a' mhadainn an-diugh gur e Crìoch na h-Èireann an trioblaid as motha a th' ann fhathast. Agus thuirt Ceann-Suidhe na Frainge, Emanuel Macron, gur ann ri Breatainn a tha e an urra plana a dhealbh a dh'obraicheas.

Sgrìobh Prìomh Mhinistear na h-Alba dha na pàrtaidhean dùbhlannach aig Westminster ag iarraidh an taic airson dàil a chur air Brexit gus am bi fiosrachadh mionaideach ann mun aonta. Tha Nicola Sturgeon ag ràdh gur e gòraiche a bhiodh ann falbh às an Aonadh Eòrpach gun chinnt air dè seòrsa aontaidhean malairt a bhiodh ann.

Agus thàinig rabhadh bho Chaidreachas Eileanan na h-Alba gum faodadh Brexit na h-Eileanan fhàgail ann an sloc eaconomach le crìonadh sluaigh. Tha an caidreachas, le riochdairean bho 20 eilean, a' coinneachadh ann an Tiriodh. Thuirt cathraiche na buidhne, Camille Dressler, gu bheil deagh adhbhar aca dragh a bhith orra mu bhuaidh Bhrexit air na h-Eileanan.

Stoirm

Tha 5,000 dachaigh ann an ceann a deas na h-Alba às aonais an dealain fhathast an dèidh stoirme an là an-dè. Tha sgiobannan fhathast a' glanadh sprùillich far nan rèidhlichean agus nan rathaidean, agus tha na h-uimhir de mhaill air seirbheisean aiseig eadar buaidh na droch shìde an-dè, agus a' ghaoth mhòr an-diugh a-rithist airn a' chosta an iar agus anns a' cheann a tuath.

Teine

Chaill duine a bheatha ann an teine aig taigh ann an Siorrachd Àir. Chaidh an t-seirbheis smàlaidh dhan dachaigh ann an Cille Brìghde an Iar goirid an dèidh 9:00f an-raoir, agus fhuair iad corp duine a bha 68 bliadhna de dh'aois. Bidh rannsachadh ann mun teine, ach thuirt poilis nach eil coltas dad amharasach ann.

Bann-leathann

Tha Sgrùdadh Alba ag ràdh gum biodh e doirbh dhan Riaghaltas tighinn air an targaid airson bann-leathann luath air feadh na dùthcha ro 2021. Tha a' bhuidheann ag ràdh gu bheil a h-uile coltas ann gum feumar tuilleadh airgid a chosg mus tig planaichean an Riaghaltais gu buil.