''Tuilleadh airgid dha BBC Alba''

Bu chòir dhan BhBC tuilleadh airgid a chur ri BBC ALBA - a rèir gach pàrtaidh aig deasbad aig Holyrood a' comharrachadh deich bliadhna den t-sianal.

Rinn an seòmar gu lèir moladh air an t-sianal, ach chaidh beachd a thogail cuideachd mun bhuaidh a dh'fhaodadh an sianal ùr Beurla a thoirt air BBC ALBA nuair a thòisicheas sin an ath-bhliadhna.

'S e am ball bhon Phàrtaidh Thòraidheach, Dòmhnall Camshron, a dh'fhosgail an deasbad.

Tha Darren Linc ag aithris.