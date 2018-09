Brexit

Thuirt Prìomh Mhinistear na h-Alba, Nicola Sturgeon, an-diugh a-rithist, gum feumar maill a chur air Brexit, an dèidh dha na ceannardan Eòrpach plana Theresa May a dhiùltadh aig a' choinneimh ann an Salzburg 's iad ag ràdh nach obraich e. An-raoir thug Ministear na Còmhdhail, Chris Grayling, rabhadh do cheannardan an EU mura h-atharraich iad am beachd air Crìoch na h-Èireann, nach bi aonta Brexit ann. Thuirt e gum biodh e do-dhèante siostam cusbainn air leth a bhith aig Èirinn a Tuath bhon chòrr den Rìoghachd Aonaichte, agus nach cuir am Prìomhaire cùl ris a' phlana a chaidh aontachadh aig Chequers.

Deuchainnean P1

Tha ceannardan Comhairle Baile Obar Dheathain airson sguir de na deuchainnean connspaideach do chloinn air a' chiad bhliadhna sa bhun-sgoil. Dh'iarr Pàrlamaid na h-Alba an t-seachdain seo air Riaghaltas na h-Alba stad a chur air na deuchainnean measaidh, agus tha Comhairle Baile Obar Dheathain ag ràdh gum feum an Riaghaltas gabhail ri sin.

Fearann Fàs

Chaidh buidheann ùr a stèidheachadh mu choinneimh na tha de thalamh agus fearann nach eil ga chur am feum ann an Alba. Tha 12,000 hecrare de thalamh clàraichte 's gun duine a' dèanamh dad leis, agus tha Coimisean ùr Fearainn na h-Alba, agus buidheann dìon na h-Àrainneachd (SEPA) air buidheann a stèidheachadh a bhios ag amas air sin a ghearradh gu leth ro 2025.

Ath-chuairteachadh Plastaig

Thàinig rannsachadh a rinn am BBC dhan cho-dhùnadh gu bheil còrr is 40 seat eadar-dhealaichte de riaghailtean aig ùghdarrasan ionadail air feadh Bhreatainn airson ath-chuairteachaidh air stuthan plastaig. Ged a tha a' mhòr-chuid de na comhairlean a' gabhail bhotal plastaig, 's e glè bheag a ghabhas rudan mar phoitean planndrais agus clingfilm. Tha an rannsachadh ag ràdh gu bheil mòran dhaoine nach eil a' tuigsinn dè ghabhas cur, 's dè nach gabh cur, gu ath-cuairteachadh.

Bancaireachd Air-loidhne

Chaidh daoine a ghlasadh a-mach às na cunntasan banca aca air-loidhne an-diugh aig Natwest, Banca Rìoghail na h-Alba, agus Banca Uladh. Tha sreath thrioblaidean air a bhith ann an t-seachdain seo mar thà le seirbheisean banca air an eadar-lìon.

Seach-Rathad an t-Sròim

Tha gearain air taobh siar Rois mu mhaill air trafaig air Seach-Rathad an t-Sròim bho thòisich obair aig toiseach na mìos seo a' dèanamh na creige os cionn an rathaid sàbhailte. Chuir Comhairle na Gàidhealtachd agus Network Rail eadar iad siostam air dòigh far a bheil an trafaig a' siubhal air an rèile fhad 's a tha an rathad dùinte. Ach tha feadhainn mì-thoilichte mun ùine a dh'fheumas iad feitheamh aig gach ceann.