Duaisean gu leòr air an toirt seachad

Chaidh na duaisean mun cuairt ann an deireadh-seachdain trang ann am ball-coise ionadail.

Dh'fhaodadh gu bheil am pàrtaidh a' dol fhathast ann am Malaig is sgioba a' bhaile air Lìog an Eilein Sgitheanaich a bhuannachadh sa chiad sheusan aca san fharpais.

Thàinig Malaig am bàrr ann an geama-dearbhaidh an aghaidh Chaoil Àcainn san Àth-Leathann, is na sgiobaidhean air crìochnachadh co-ionnan aig mullach na lìge.

'S e geama teann a bh' ann is an tadhal a bhuannaich an lìog a' tighinn anns na mionaidean mu dheireadh, ged a bha faireachdainn aig Caol Àcainn gun robh e dheth.

Sheas an tadhal is rinn Malaig an gnothach 2-1 gus eachdraidh a dhèanamh.

Thàinig seusan Leòdhais is na Hearadh gu ceann leis an Taobh Siar a' buannachadh Chupa Eilean an Fhraoich.

'S e 3-1 a bh' ann dha Siaraich an aghaidh nan Loch aig na Còig Peighinnean ann an Nis.

Faochadh

Faochadh dhan Taobh Siar a bha air call ann an trì cuairtean deireannach eile am bliadhna.

'S e deireadh linn a bh' ann dhan chluba is am manaidsear, Murchadh Dòmhnallach, a-nise a' fàgail a dhreuchd às dèidh còig bliadhna.

'S e a stiùir an Taobh Siar dhan tiotal 'son a' chiad uair.

Bha Barraigh a' dèanamh gàirdeachais air an deireadh-sheachdain cuideachd.

Rinn na Barraich an gnothach 4-1 air Southend gus Cupa Billy McNeil a thogail, ged a chluich iad a' mhòr-chuid den dàrna leth le deichnear.

Bidh sùilean Bharraigh a-nise air an lìog is a h-uile coltas ann gum buannaich iad an tiotal cuideachd.