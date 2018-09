Naidheachdan 11:00

Fuil

Tha luchd-iomairt ag ràdh gu bheil làn àm ann faighinn gu fìrinn na thachair agus rannsachadh poblach a' tòiseachadh an-diugh mu thruailleadh fala bho chionn mu 40 bliadhna a thug bàs do chòrr 's 2,500 euslainteach air feadh Bhreatainn. Thug an NHS fuil air a ganrachadh le hepatitis agus HIV do mhìltean euslainteach anmoch anns na seachdadan agus tràth anns na h-ochdadan. Tha luchd-iomairt ag ràdh nach robh ann an rannsachadh poblach a rinn am Morair Penrose air a' chùis ann an Alba eadar 2008 agus 2015 ach cosg-airgid gun fheum às nach tàinig dad.

Làbaraich

Bidh buill Làbarach a' bhòtadh a-màireach air seasamh a' phàrtaidh air Brexit agus roghainn ann airson referendum eile. Chuir oifigich moladh air adhart an-raoir a tha ag ràdh mura faigh iad taghadh coitcheann gum feum na Làbaraich an uairsin taic a chur ris a h-uile dòigh eile, agus am measg sin tha bhòt phoblach.

Bidh ceannard Albannach a' phàrtaidh, Ridseard Leonard, a' moladh Breatainn fheadaralach na òraid an-diugh. Thuirt Mgr Leonard gun cuir na Làbaraich an aghaidh bhòt eile air neo-eisimeileachd do dh'Alba anns an ath-mhanifesto airson na Rìoghachd Aonaichte. Tha sin a' tighinn là neo dhà an dèidh do Jeremy Corbyn innse dhan BhBC ann an Alba nach do chuir esan cùl ri bhòt eile air neo-eisimeileachd.

Chaidh plana fhoillseachadh aig co-labhairt nan Làbarach an-diugh a bheireadh air companaidhean aig a bheil còrr 's 250 de luchd-obrach pàirt anns na h-earrannan a thoirt dhan luchd-obrach sin. Thuirt an CBI, Caidreachas a' Ghnothachais agus Gnìomhachas, gun cuireadh sin tilleadh air feadhainn a chuireadh airgead an sàs ann am Breatainn agus gum biodh pàigheadh nas lugha ann do luchd-obrach ri linn cuideachd.

Aiseagan

Thèid planaichean a bheireadh atharrachadh mòr air cruth sheirbheisean aiseig a' chost an iar gu Pàrlamaid na h-Alba an t-seachdain seo. An dèidh samhradh de thrioblaidhean air lìonra Chaledonian Mhic a' Bhriuthainn, tha Roy Pedersen, ball de Bhuidheann Eòlaiche nan Aiseag aig Riaghaltas na h-Alba, a' moladh siostam coltach ris na th' ann an Nirribhidh far a bheil bàtaichean nas lugha a' seòladh nas trice agus astair nas giorra eadar eileanan.

Clèibh

Tòisichidh sgeama pìleit as t-earrach an ath-bhliadhna agus dragh ann gu bheil cus chlèibh anns na h-uisgeachan mu na h-Eileanan Siar a' dèanamh cron air stoc a' mhaoraich. 'S ann bho na h-iasgairean fhèin a thàinig am moladh airson an sgeama far an tèid comharra sònraichte air a h-uile cliabh le smachd air an àireamh dhiubh a dh'fhaodas gach bàta a chur san uisge bho Ghrabhair ann an Leòdhas gu deas air Barraigh.