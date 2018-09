Tha deich bliadhna ann bhon a chaidh An Là air an aidhear an toiseach. Thòisich e tri latha às dèidh do BhBC Alba tòiseachadh anns an t-Sultain dà mhìle sa h-ochd. Tha Iain MacIleathain air a' bhith a' coimhead air ais air eachdraidh a' phrograim.