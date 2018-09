Ro-innleachd ùr son daoine le tinneas inntinn

Chuir Bòrd Slàinte na Gàidhealtachd cul-taic an diugh ri ro-innleachd ùr do dhaoine 'san sgire a tha a fulang le tinneas inntinn, agus gu h-àraid feadhainn a th'ann an cunnart làmh a chur nam beatha fhèin.

Choinnich deifear bhuidhnean airson a chùis a dheasbad, agus airson beachdachadh air mar a ghabhas tecneòlas ùr a chleachdadh airson daoine a chuideachadh.

Tha an aithris seo aig Seonaidh MacCoinnich...