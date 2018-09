Làn-rannsachadh poblach ga iarraidh

Image copyright Des Colhoun/Geograph

Tha fear de chomhairlichean an Eilein Sgitheanaich ag ràdh gum bu chòir làn-rannsachadh poblach a bhith ann mu sheirbheisean slàinte ann an ceann a tuath an eilein.

Bha Raghnall Dòmhnallach a' bruidhinn agus e coltach, an dèidh fios bho Rùnaire na Slàinte, Jeane Freeman, nach bi airgead ann 'son na molaidhean ann an aithisg neo-eisimilich Sir Lewis Ritchie a chur an sàs.

"O chionn ùine a-niste tha mi air a bhith a' feuchainn ri obrachadh a-mach cò às an tig am maoineachadh a bharrachd airson aithisg Sir Lewis Ritchie a chur an gnìomh," thuirt an Comh. Dòmhnallach.

"Saoilidh mi gu bheil e gu math soilleir, le 49 moladh, chan fheum thu a bhith nad eòlaiche matamataigs airson aithneachadh gum feum maoineachadh a bharrachd a bhith ann airson seo.

Dleastanas

"'S e an rud as ùire a chuala sinn a thaobh seo, gur dòcha gum faigheamaid aonta leithid na fhuair Gallaibh.

"Chaidh sin a chur air ar beulaibh an t-seachdain seo chaidh aig coinneimh stiùiridh nan leapannan.

"Ach gu soilleir, leis an litir seo bho Rùnaire a' Chaibineit, cha tachair sin.

"Mar sin dheth, saoilidh mise gu bheil sinn air ais aig an toiseach le seo," thuirt e.

Ach thuirt Ministear an Ionmhais Phoblaich - agus BPA na sgìre - Ceit Fhorbeis, gu bheil airgead gu leòr aig NHS na Gàidhealtachd 'son seirbheisean slàinte ceart a thoirt seachad 's gum feum iad sin a dhèanamh.

"Tha mise a' smaointinn gum bu chòir na seirbheisean slàinte anns an Eilean Sgitheanach a bhith fìor mhath," thuirt i.

"Agus sin an t-adhbhar a chuir sinn air dòigh an t-ath-sgùdadh leis an Oll. Ritchie, agus 's e sin an t-adhbhar a tha mise ag aontachadh ris na molaidhean air fad aige.

"Tha dleastanas aig Riaghaltas na h-Alba, agus aig a' Bhòrd Shlàinte, na seirbheisean a tha sin a chur air dòigh.

"Fhuair am Bòrd Slàinte am-bliadhna barrachd airgid na fhuair iad an-uiridh, agus tha airgead ann airson an dleastanas sin leis na seirbheisean slàinte.

"'S mar sin tha airgead ann agus feumaidh na seirbheisean slàinte a bhith fìor mhath.

"Cuideachd tha airgead ann airson na seirbheisean san Eilean Sgitheanach ath-dhealbhachadh.

"Tha airgead ann airson ospadail ùir.

"Feumaidh am Bòrd Slàinte na seirbheisean sin a chur air dòigh agus dèanamh cinnteach gu bheil na seirbheisean slàinte taobh a-muigh nan uairean, agus ann an Ospadal Phort Rìgh a bhith mar a bu chòir dhaibh," thuirt i.