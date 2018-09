NHS na Gàidhealtachd

Tha àrd-dhotairean a' cumail a-mach gu bheil burraidheachd aig NHS na Gàidhealtachd a' cur beatha euslainteach ann an cunnart. Tha litir anns an Herald an-diugh anns a bheil ceathrar àrd-dhotairean ag ràdh gu bheil ceannardan slàinte ri burraidheachd 's a' maoidheadh aig luchd-obrach a thogas gearainnean, agus gu bheil làn-àm ann ceannardan ùra a chur air a' bhòrd. Thuirt tè-labhairt do NHS na Gàidhealtachd gu bheil iad a' gabhail fìor chùraim mu chasaidean den t-seòrsa sin, agus gum bi làn-rannsachadh ann air gearainnean sam bith.

Jeremy Corbyn

Bidh gealltanas aig Jeremy Corbyn air ath-chruthachadh air eaconomaidh na Rìoghachd Aonaichte, le aire shònraichte air glèidheadh na h-àrainneachd, na òraid do cho-labhairt nan Làbarach ann an Liverpool an-diugh. 'S tha dùil gun toir e slaic cuideachd air a' bheachd nach eil cron sam bith ann am miann agus sanntachd ann an calpachas.

Cìs Thurasachd

Tha Comhairle Baile Dhùn Èideann am beachd co-chomhairle a dhèanamh air a' phlana airson cìs thurasachd a stèidheachadh aig £2 gach seòmar gach oidhche. Tha iad ag ràdh gun togadh sin £11m a h-uile bliadhna. Tha Dùn Èideann aig aghaidh na h-iomairt airson cumhachd a thoirt do dh'ùghdarrasan ionadail cìs thurasachd a thogail. Tha Riaghaltas na h-Alba ag ràdh nach leig iad sin air adhart ma tha teagamh sam bith ann gun dèan a' chìs cron air turasachd.

Asbestos

Thuirt Comhairle na Gàidhealtachd nach eil cunnart sam bith ann do shlàinte aig Bun-Sgoil an Ath Leathainn anns an Eilean Sgitheanach, ged a bha criomagan de dh'asbestos ann am plaistear a thuit far lobhta cidsin na sgoile an-dè. Thuirt neach-labhairt gun deach an cidsin a dhùnadh agus a chàradh, agus ged a tha asbestos clàraichte san togalach nach e asbestos de sheòrsa cunnartach a th' ann. Tha an sgoil fosgailte mar as àbhaist an-diugh. Tha pàrantan air a bhith a' gearain bho chionn fhada mu staid na sgoile.

Seirbheisean Aiseig

Tha Comataidh na h-Eaconomaidh Dùthchail ann am Pàrlamaid na h-Alba a' gabhail fianais an-diugh mu sheirbheisean aiseig a' chosta an iar. Cluinnidh iad bho riochdairean Chaledonian Mhic a' Bhriuthainn, bho CMAL dham buin na bàtaichean-aiseig, agus bho bhòrd choimhearsnachd ChalMac. Agus ged is e buidseat nan seirbheisean aiseig a th' air a' chlàr ghnothaich tha a h-uile coltas gur e troimhe-chèile air na seirbheisean air an t-Samhradh seo as motha a nì deasbad.

Luchd-obrach Cùraim

Tha dragh ann gu bheil cion luchd-obrach a' toirt droch bhuaidh air seirbheisean cùraim anns na h-Eileanan Siar. Tha 112 dreuchd falamh an-dràsta, 's tha beachd ann gu bheil sin a' cur bacadh mar thà air cùram euslainteach agus seann daoine.