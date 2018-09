Iarrtas mòr air Bràiste na h-Iolaire

Image copyright Comhairle nan Eilean Siar

Tha iarrtas mòr ann bho air feadh an t-saoghail air bràiste shònraichte crom-lus, a' comharrachadh call na h-Iolaire, a bhios ri fhaighinn bho Dhiluain seo tighinn.

Chaidh am baidse a dhealbhachadh leis a' bhuidhinn Poppy Scotland, ach tha gearain air a bhith ann nach eil cothrom a cheannach ach ann an Steòrnabhagh agus air an Tairbeart.

Cosgaidh am baidse crom-lus, a tha a' comharrachadh ceud bliadhna bho chaidh an Iolaire fodha air madainn na Bliadhn' Ùire 1919, £3.

'S e buidheann-obrach na h-Iolaire a dh'ainmich gum biodh baidse ri fhaighinn a dh'aona-ghnothaich airson an call a chomharrachadh.

Cha robh fada sam bith gus an robh grunn theachdaireachdan a' tighinn a-steach thuca bho dhaoine a bha ag iarraidh bhràistean.

Cha bhi iad rim faighinn ach ann an toglaichean na Comhairle ann an Steòrnabhagh agus air an Tairbeart, ann an Leabharlann Steòrnabhaigh, agus anns an Talla-Bhaile.

Tha buidheann-obrach na h-Iolaire ag ràdh gu bheil iad a' bruidhinn ri Poppy Scotland mu dheidhinn an reic air-loidhne.

Thèid an t-airgead a theid a thogail a chur a dh'ionnsaigh nan tachartasan sònraichte ceangailte ris an Iolaire aig àm na Bliadhn' Ùire.