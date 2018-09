250 cosnadh an cunnart

Tha còrr air 250 cosnadh ann an cunnart aig companaidh ghiollachd bhradain air Ghàidhealtachd.

Tha an fheadhainn leis a bheil an Edinburgh Salmon Company - Européenne de la Mer - ag ràdh gu bheil dùil aca an gnìomhachas - a tha stèidhichte an Inbhir Pheofharain - a reic, ach gum faodadh iad cuideachd a dhùnadh.

Tha an co-dhùnadh a' tighinn an dèidh bhliadhnaichean de chall tighinn air a' chompanaidh, a tha a' dèanamh suas nam milleanan Notaichean.

Tha a' chompanaidh a' coireachadh farpais bho chompanaidhean eile.