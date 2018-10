Cha bu chòir do Chomhairle nan Eilean Siar Taigh-spadaidh Steòrnabhaigh a reic gun ro-innleachd cinnteach airson taigh-spadaidh ùir.

Sin am beachd a nochd bho chroitearean aig Fèill an Rudha ann an Steinis Diluain.

Thàinig e am barr aig an deireadh sheachdainn gu bheil luchd-leasachaidh airson an làrach air a bheil an taigh-spadaidh a cheannach.