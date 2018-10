Dh'fhosgail slighe coiseachd ùr ann an Inbhir Nis Diluain a thathar an dòchas a tharraingeas luchd-turais agus muinntir an àite.

Bho Chaisteal Inbhir Nis gu meadhan a' bhaile gu bruaichean Abhainn Nis tha pìosan ealain sònraichte rim faicinn - cho fad' 's gun tèid coimhead orra san dòigh cheart.