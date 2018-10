Taisbeanadh an Iolaire

Fosglaidh taisbeanadh ann an Taigh-Tasgaidh nan Eilean ann an Steòrnabhagh Dimàirt air call na h-Iolaire.

Tha seo mar phàirt dhe ghrùnn thachartasan a tha a' comharrachadh 100 bliadhna bho chaidh an soitheach air na creagan aig beul Loch Steòrnabhaigh madainn na Bliadhna Ùire 1919.

Chaidh 201 duine a mharbhadh.

Litrichean, buinn agus eile

A-measg na tha an cois an taisbeanaidh fhèin, tha na buinn a chaidh a thoirt seachad dha Iain Fionnlagh MacLeòid, a fhuair gu tìr le ròp.

Shàbhal e dòrlach dhaoine san dòigh seo cuideachd.

A bharrachd air a' sin, tha litrichean a chaidh a sgrìobhadh agus rudan a bh'aig duine air bòrd a' bhàta fhèin.

Tha an sgeulachd ga innse ann an sgoiltean an eilein cuideachd - mar phàirt dhe eachdraidh an eilein.