Indonèisia

Dh'èirich an àireamh oifigeil a chaill am beatha an dèidh na crith-thalmhainn agus tsunami ann an Indonèisia gu còrr is 1,200. Thuirt na h-ùghdarrasan gum faodadh an àireamh sin èirigh gu mòr fhathast, oir gum faodadh mòran a bhith fo thogalaichean a thuit.

In-imreachas

Thàinig dearbhadh bho Theresa May nach dèan siostam in-imreachais na Rìoghachd Aonaichte an dèidh Bhrexit sgaradh sam bith air duine ge b' i gum buin iad dhan Aonadh Eòrpach no do dhùthaich sam bith eile. Thuirt am Prìomhaire gum bi an siostam ùr stèidhichte air dè seòrsa sgilean obrach a bheir in-imrichean leotha.

Duilgheadasan Ionnsachaidh

Tha àireamhan ùra air an d' fhuair am BBC an Alba sealbh ag ràdh gu bheil tighinn air daoine aig a bheil trioblaidean ionnsachaidh, no air a bheil Autism, fuireach fada bho an teaghlaichean. Tha sin a dh'aindeoin agus gun do gheall Riaghaltas na h-Alba bho chionn còig bliadhna gun sguireadh an cleachdadh sin. Sheall rannsachadh a dh'iarr Riaghaltas na h-Alba gu bheil daoine às Alba gan cur cho fada air falbh ri Sasainn agus ris a' Chuimrigh.

Bochdainn Chloinne

Cha tèid cur às do bhochdainn am measg chloinne an Alba mura tèid gluasad gu sùbailteachd ann an uairean agus cùmhnantan obrach phàrantan agus luchd-cùraim. Sin beachd Bunait Iòsaph Rowntree, a tha ag ràdh gum feum Holyrood agus Westminster barrachd a dhèanamh 's iad a' tomhas gu bheil aon leanabh anns gach ceathrar an Alba - sin faisg air 250,000 - beò ann am bochdainn.

An Càrn Gorm

Tha dragh ann gum bi eaconomaidh na sgìre mun Aghaidh Mhòir a' fulang agus e air tighinn am follais gu bheil laigse san structar a tha a' giùlain Rèile Beinne a' Chàirn Ghuirm. Tha coltas ann gum bi an rèile dùinte cuid mhath de sheusan sgìthidh a' Gheamhraidh seo.

Call na h-Iolaire

Dh'fhosgail taisbeanadh an-diugh air call na h-Iolaire. Tha an taisbeanadh ann an Taigh-Tasgaidh nan Eilean ann an Steòrnabhagh na phàirt de na diofar thachartasan a' comharrachadh ceud bliadhna bho chaill 201 duine am beatha nuair a chaidh an soitheach air na creagan faisg air Steòrnabhagh madainn na Bliadhna Ùire ann an 1919.