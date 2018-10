Gealltanas mu Thaigh-Spadaidh Steòrnabhaigh

Chaidh gealltanas a thoirt seachad nach tèid Taigh-Spadaidh Steòrnabhaigh a dhùnadh neo a reic gun goireas eile a chur na àite.

Bha dragh am measg chroitearan Leòdhais agus na Hearadh às dèidh dha thighinn a-mach gun robh luchd-leasachaidh ag iarraidh an làrach a cheannach.

Thuirt Stiùiriche Leasachaidh Chomhairle na Eilean Siar, Joe Mac a' Phì, ge-tà, nach tèid am fàgail gun taigh-spadaidh.

"Mar a bha na buill ag ràdh an-diugh, chan eil dòigh sam bith a tha a' Chomhairle a' dol a lùghdachadh taic dha na croitearan agus dhan ghoireas a tha seo," thuirt e.

Feum as Fheàrr

"'S e a bhith a' coimhead romhainn agus a bhith a' faighneachd, uill, dè a' bhuannachd a th' ann dhan a h-uile duine a thaobh an togalaich a tha seo?

"Cuimhnich gu bheil an togalach falamh deagh chuid den bhliadhna, agus 's e a bhith a' dèanamh an fheum as fheàrr de na goireasan a th' againn.

"Tha sin iomchaidh dhan Chomhairle. Tha e iomchaidh chan e a-mhàin dha na croitearan ach dhan a h-uile duine anns na h-Eileanan, gum biodh a' Chomhairle, gu h-àraid anns na h-amannan teann a th' againn an-dràsta, gum bi sinn a' dèanamh feum agus a' coimhead air na cothroman a dh'fhaodadh a bhith ann.

"Agus mar sin chan eil an aithisg a' cur sgath mu choinneimh dhaoine ach dìreach ag iarraidh a bhith a' fosgladh chòmhraidhean leis na daoine aig a bheil fìor ùidh anns a' chuspair a tha seo," thuirt e.

Doras Cùil

Chuir Comataidh Poileasaidh agus Stòras na Comhairle fàilte air a' ghealltanas.

"Tha fios aig a h-uile duine againn gu bheil an togalach a th' ann an-dràsta a' fàs aosta, gu bheil tòrr obrach gu bhith a dhìth air anns na bliadhnaichean a th' air thoiseach oirnn," thuirt an Comh. Coinneach MacLeòid.

"Ach tha mi toilichte a ràdh, fhios agad, bha feagal ann gun robh seo a' dol a dhùnadh, no gun robh e gu bhith air a reic, 's gum biodh e aig a' Chomhairle air màl airson trì bliadhna.

"Chan eil sin a-nis a' dol a thachairt," thuirt e.

Ged a tha a' chomataidh riaraichte leis a' ghealltanas tha iad mì-thoilichte mun dòigh anns an deach an aithisg a sgaoileadh mus do choinnich iad.

"Feumaidh mi a ràdh gu bheil mi gu math draghail mu dheidhinn, seo. Gun tàinig e a-steach an dòras cùil air an deireadh-sheachdain," thuirt Mgr MacLeòid.

"Cha robh fhios aig duine againn càil mu dheidhinn gun tàinig e a-steach thugainn air an deireadh-sheachdain.

"Mar a thuirt mi thàinig e a-steach an doras cùil, 's tha mi toilichte gun deach na molaidhean a bh' air ar beulaibh, gun deach an cur a-mach an uinneag," thuirt e.