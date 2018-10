Rannsachadh a' leantainn aig cuaraidh

Tha na Poilis a' rannsachadh ann an cuaraidh faisg air Inbhir Nis mar phàirt de dh'iomairt gus lorg fhaighinn air Renee NicRath agus am balach beag aice a chaidh a dhìth còrr air 40 bliadhna.

Chunnacas a' Bh-Ph. NicRath agus am balach beag aice Anndra, a bha trì bliadhna de dh'aois, mu dheireadh air oidhche an 12na là den t-Samhain 1976.

Chaidh an càr BMW aig a' Bh-Ph. NicRath, a lorg air a losgadh ann an camas faothachaidh ri taobh an A9 an aon oidhche.

Cha d' fhuaireas riamh lorg air an cuirp, ach tha rannsachadh a' leantainn ann an cuaraidh Leanaich, a tha an-diugh làn uisge.

Tha na Poilis a-niste a' cleachdadh uidheamachd fon-uisge, air a stiùireadh le rèidio, airson tuilleadh rannsachaidh a dhèanamh.

An oidhche a chaidh i a dhìth, bha a' Bh-Ph. NicRath, a bha 36, a' falbh a Pheairt a dh'fhaicinn a leannain, Bill MacDowell.

Ach dh'innis esan do na Poilis an dèidh làimh nach do choinnich iad.

Tha beachd ann gun deach i fhèin 's a mac a mhurt, 's gun deach an cuirp fhalach an dàrna cuid aig cuaraidh, no làrach-togail ri taobh an A9.

Rinn na Poilis sgrùdadh aig curaraidh Dhail MacGhearraidh ann an 2004, ach cha do lorg iad càil.

Dà bhliadhna an dèidh sin, chaidh aithisg a dh'ainmich duine a bha fo amharas nam Poileas a chur gu luchd-casaid, ach cho-dhùin iad nach robh fianais gu leòr ann a' chùis a thoirt gu cùirt.